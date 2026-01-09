Il Nottingham guarda in Serie A: occhi su Lucca e un obiettivo del Napoli

Il Nottingham Forest guarda con attenzione alla Serie A per rinforzare il proprio attacco nel mercato di gennaio. Secondo il Daily Mail, il club inglese avrebbe messo nel mirino Evan Ferguson, il cui futuro alla Roma non appare così saldo dopo prestazioni non del tutto convincenti, tanto che un addio invernale non è da escludere e su di lui c’è anche il Napoli.

I giallorossi, intanto, sono molto attivi sul mercato e potrebbero rinnovare profondamente il reparto offensivo: l’arrivo di Giacomo Raspadori sembra ormai vicino, mentre Massara continua a spingere anche per Joshua Zirkzee. In questo scenario si inserisce l’interesse del Nottingham, che tra i profili seguiti valuta anche Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton e Lorenzo Lucca, in uscita dal Napoli.