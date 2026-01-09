Zazzaroni: “Non esiste annullare il gol di Hojlund! Troppo caos, Rocchi non sarà contento”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Ultimamente sono successe cose incredibili, annullare il gol di Hojlund è una cosa che non esiste, non capisco come si possa giustificare una cosa del genere e sono sicuro che Rocchi non sia particolarmente felice. Oggi c’è un presidente dell’Aia che è rinviato a giudizio e questo ci fa capire la situazione. Su Rocchi ho piena fiducia e mi rendo conto che sta gestendo un gruppo di arbitri che non sta facendo bene.

Non capisco come fai a decidere una partita così. Annullare il gol di Hojlund è un’assurdità, per togliere responsabilità all’arbitro come hanno fatto col fuorigioco semiautomatico, hanno detto ‘basta che tocchi la palla con la mano’, questa è una follia e non ha nulla di calcistico e incasina il rapporto col Var. Sono sicuro che anche dopo Inter-Napoli non si parlerà di calcio, ma di arbitri. C’è troppa confusione”.