RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 6: esercitazione tattica, schemi su calcio piazzato e partitella

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario.

19.03 - Finisce la partitella, vince la squadra blu che prima di uscire dal campo fa la consueta foto di rito.

18.56 - Spalletti rimescola le carte e fa diversi cambi. Meret torna in porta e si rende protagonista di alcuni grandi interventi.

18.52 - Dall'altro lato del campo, Kvara, Elmas e Anguissa provano le punizioni. Il macedone è un cecchino.

18.49 - La novità riguarda Meret, schierato da Spalletti in mezzo al campo e non in porta. Chiaro l'obiettivo di farlo partecipare all'azione e migliorare il gioco con i piedi.

18.45 - Osimhen ha smaltito alla grande la botta di prima: doppietta per il nigeriano in partitella

18.40 - Inizia la partitella a campo ridotto

18.37 - Niente di grave per Victor Osimhen dopo il duro contrasto con Kim Min-Jae che l’ha costretto ad interrompere l’esercitazione. Il nigeriano, dopo qualche minuto in panchina, torna in campo per la partitella a campo ridotto. Bel gesto di Kim che ha abbracciato e chiesto scusa a Osimhen per il contrasto.

18.33 - Il focus di questo allenamento pomeridiano è la prova degli schemi su calcio piazzato. Spalletti e Baldini danno indicazioni ai giocatori e suggerimenti su come battere punizioni e corner.

18.23 - Duro contrasto Kim-Osimhen. Il nigeriano ne fa le spese ed è costretto ad interrompere la seduta e ad accomodarsi in panchina perchè molto dolorante. Al suo posto entra Petagna

18.16 - Petagna e Costanzo non partecipano alla sessione, i due lavorano in palestra.

18.10 - Prove di schemi e sviluppo anche su calcio piazzato.

18.06 - La squadra gialla è composta da Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Lozano, Osimhen, Elmas. Nei blu invece ci sono: Contini; Kim, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Zielinski, Fabian, Zerbin, Ambrosino, Kvaratskhelia.

18.04 - Spalletti sta provando lo sviluppo dell'azione in varie situazioni di gioco.

17.57 - Ha inizio l'esercitazione tattica volta alla costruzione dal basso

17.54 - Attivazione muscolare terminata, ora la squadra è divisa in due gruppi.

17.50 - C'è anche Kim che partecipa alla sessione di allenamento

17.47 - I giocatori fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Esercizi aerobici e di attivazione muscolare

17.35 - Entrano in campo i portieri per cominciare l'allenamento agli ordini del preparatore Rosalen Lopez.

17.25 - Squadra in palestra

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale del live dell’allenamento pomeridiano nel sesto giorno del ritiro in Abruzzo