RILEGGI LIVE - Dimaro, day 7: partitella ed esercitazioni uscita vs pressione, è rientrato Juan Jesus

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

19.10 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario

19.00 - Lavoro extra per Osimhen che si allena con Spalletti sulle conclusioni al volo mentre alcuni azzurri restano per un po' di scambi

18.58 - La squadra rientra negli spogliatoi, seduta diventata molto impegnativa con una lunga fase di pressione

18.50 - Una volta usciti dalla pressione, si va a giocare dall'altro lato collegandosi ad un 4 vs 4 in zona d'attacco

18.40 - Ora su uscita e pressione si lavora a campo intero: 6 vs 6 e poi si arriva agli attaccanti dall'altro lato

18.35 - Il gruppo torna al completo per una partitella a campo grande

18.30 - Lobotka regala spettacolo nell'uscire dalla pressione, toccando sempre il pallone di prima

18.25 - Spalletti guida personalmente il posizionamento dei giocatori nella fase di pressione

18.18 - Applausi per Meret, autore di una grande parata sulla botta di Ambrosino a colpo sicuro

18.15 - Olivera partecipa all'esercitazione per gli attaccanti facendo partire l'azione sulla sinistra

18.10 - Si prosegue con cross degli esterni per le conclusioni delle punte. Nell'altra metà campo inizia ora un'uscita difensiva in 6 (più Meret) contro 5 in pressione

18.05 - E' arrivato anche l'agente Mario Giuffredi. Il procuratore di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui sta assistendo all'allenamento da bordocampo

18.00 - Si gioca 12 vs 12 mentre Juan Jesus continua a correre ai bordi del campo

17.55 - Il gruppo passa nell'altra metà campo per una partitella a campo ridotto

17.45 - Inizia un torello che coinvolge tutto il gruppo ad eccezione di Olivera che si allena a parte

17.40 - E' tornato Juan Jesus che accelera per rimettersi in pari dei compagni dal punto di vista atletico dopo gli allenamenti saltati

17.38 - Gruppo in campo per una fase di riscaldamento

17.30 - Tutti gli azzurri adesso sono in palestra. Intanto lo staff di Spalletti è in campo, preparando il terreno di gioco per un'esercitazione.

17.15 - Una parte della squadra è già in palestra per la consueta fase di attivazione.

Amici di Tuttonapoli benvenuti al quarto giorno di allenamenti a Dimaro Folgarida per il Napoli di Spalletti. Tra pochi minuti comincerà la sessione pomeridiana