RILEGGI LIVE - Sorteggi UCL: di nuovo Liverpool, ma Napoli super-favorito su Salisburgo e Genk! Bene Juve e Atalanta, dura per l'Inter!

19.00 - Si conclude qui il sorteggio per la prossima Champions League. Urna complessivamente favorevole per Juventus e Napoli. Anche l'Atalanta può giocarsi le sue chance in un girone molto equilibrato, mentre l'Inter verosimilmente si giocherà il secondo posto con il Borussia Dortmund. Restate su Tuttonapoli per le reazioni, le date e gli approfondimenti

GIRONE A - Psg, Real Madrid, Brugge, Galatasaray

GIRONE B - Bayern, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

GIRONE C - Man City, Shakhtar, Dinamo Zagabria, Atalanta

GIRONE D - Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

GIRONE E - Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GIRONE F - Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GIRONE G - Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

GIRONE H - Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

18.57 - Va bene al Napoli dalla quarta fascia! Gli azzurri trovano il Genk.

18.56 - Lo Slavia Praga completa il girone dell'Inter.

18.54 - Il Napoli evita il Lipsia che finisce nel girone G.

18.53 - Fortunata l'Atalanta che dalla quarta fascia va in un girone in cui può giocarsela con Shakhtar e Dinamo Zagabria

18.50 - Premiato Messi come miglior attaccante dell'ultima Champions.

18.47 - Incredibile, dopo il Liverpool dalla prima, dalla terza il Napoli ritrova il Salisburgo!

18.45 - Il Valencia finisce con Chelsea e Ajax, il Bayer Leverkusen invece con la Juve.

18.42 - Va male all'Inter che dalla terza fascia finisce con Barcellona e Borussia.

18.40 - Un altro olandese dopo Virgil Van Dijk: a essere premiato come miglior centrocampista dell'ultima Champions League è Frenkie De Jong

18.39 - Shakhtar col City, Atletico con la Juventus e quindi Napoli con il Liverpool.

18.38 - Zenit col Benfica e quindi Napoli con PG, Liverpool o City.

18.35 - Ora tocca alle squadre di seconda fascia. L'Ajax con il Chelsea ed il Tottenham col Bayern.

18.30 - Dopo Alisson, tocca a Virgil Van Dijk, miglior difensore e compagno di squadra del brasiliano al Liverpool.

18.27 - Si parte! Le squadre di prima fascia vengono sistemati nei vari gironi.

18.25 - Vengono spiegati i creti del sorteggio, i soliti: non ci possono essere incroci tra squadre della stessa federazione ma anche tra club ucraini e russi.

18.20 - Miglior portiere della stagione: viene premiato Alisson. Nella clip presente anche la parata su Milik.

18.10 - Vengono introdotti Cech e Sneijder che si accomodano dietro le urne.

18.05 - Cech e Sneijder, che da poco hanno dato l'addio al calcio, si occuperanno del sorteggio. Hamit Altintop è l'ambasciatore della finale che si svolgerà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

18.00 - Inizia la cerimonia con una clip dell'ultima Champions e un'introduzione.

17.55 - Abbiamo provato a immaginare il girone più favorevole e quello più complicato, chiaramente per quanto riguarda i valori sulla carta.

IL GIRONE PIÙ SEMPLICE - Zenit, Napoli, Brugge, Slavia Praga

IL GIRONE PIÙ DIFFICILE - Liverpool/City/Barcellona, Napoli, Lione, RB Lipsia

17.50 - Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport: "Il Napoli con Ancelotti è arrivato ad una paratona di Alisson su Milik dall'eliminare la squadra che ha vinto. Non è chiaramente la favorita, ma non ci sarebbe nulla di strano se dovesse arrivare in fondo, come accaduto anche alla Roma". L'ex difensore Alessandro Costacurta: "Il Napoli può essere la grande sorpesa, c'è la crescita di Fabian, miglior giocatore U21, Manolas che nelle grandi partite si esalta ed eliminò il Barcellona".

17.40 - Jürgen Klopp, allenatore Liverpool, ha parlato all'Uefa del sorteggio: "Non credo che ci sia mai stato un’Urna 2 più forte. È semplicemente pazzesco! Dovrebbero essere tutti in Prima Fascia, ma lì non c'è abbastanza spazio. Non penso che ci sia mai stata un’Urna 3 più forte. E poi in Quarta Fascia puoi pescare l’RB Lipsia - wow! I gruppi saranno incredibili".

17.30 - Il calendario completo della Champions - Quello di oggi a Montecarlo è solo il primo dei tanti appuntamenti che caratterizzeranno la stagione europea di Champions League. Con l'obiettivo comune, per le 32 in corsa, puntato sulla finale di Istanbul del 30 maggio. Questo il calendario degli appuntamenti Champions:

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

17.20 - Alcuni minuti fa, a bordo di un elicottero, ha fatto il suo arrivo a Montecarlo anche Leo Messi. Oltre ad essere uno dei grandi protagonisti annunciati della prossima edizione di Champions League, la Pulce concorre anche al premio UEFA Men's Player of the Year insieme a Virgil Van Dijk, già presente nel Principato, e Cristiano Ronaldo.

17.05 - Qui nel dettaglio tutte le squadre e le insidie per il Napoli nel nostro focus: oltre ad una big di prima fascia (ma c'è lo Zenit, campione di Russia, che tutti vorrebbero pescare, ed in alternativa un Chelsea forse un po' ridimensionato), dalla terza le insidie maggiori sono rappresentate da Lione e Valencia, ma comunque si tratta di avversario tutt'altro che insormontabili.

Ci siamo: alle 18 da Montecarlo i sorteggi per i gironi della prossima Champions League. Come lo scorso anno il Napoli è inserito in seconda fascia ma, a differenza dell'ultima edizione, è da escludere un girone di ferro dato che il Liverpool, vincitrice dell'ultima Champions, è in prima fascia.