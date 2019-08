FOCUS - Sorteggio Champions, ecco le 4 fasce! Per il Napoli impossibile un altro girone della morte, ma solo due insidie in "terza"

di Antonio Gaito - Tutto pronto! I quattro turni preliminari sono in archivio e sono quindi definite tutte le caselle delle quattro fasce del sorteggio dei gironi di Champions (in programma domani alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo). Questa sera si sono giocate le ultime tre gare di ritorno del play-off e (dopo Olympiacos, Dinamo Zagabria e Stella Rossa) si sono aggiunte anche Ajax (seconda fascia), Brugge e Slavia Praga.

A differenza degli anni scorsi, è da escludere un girone della morte per il Napoli che partirà dalla seconda fascia. Oltre ad una big di prima fascia (ma c'è lo Zenit, campione di Russia, che tutti vorrebbero pescare, ed in alternativa un Chelsea forse un po' ridimensionato), dalla terza le insidie maggiori sono rappresentate da Lione e Valencia, ma comunque si tratta di avversario tutt'altro che insormontabili. Nulla a che vedere con il Liverpool dell'anno scorso in terza fascia.In terza anche Brugge e Dinamo Zagabria che rappresenterebbero occasioni ghiottissime per un girone in discesa.

In quarta fascia il livello scendere ulteriormente: spicca a livello tecnico il Lipsia, insieme probabilmente al Galatasaray per una questione ambientale, ma per il resto si tratta di squadre alla portata. In quarta c'è anche una francese, il Lille, a causa del ranking basso per le poche partecipazioni. Mai fidarsi però visto che in quarta c'è di nuovo quello Stella Rossa che, difendendosi con i denti, strappò un punto agli azzurri. Discorso diverso per l'Inter, in terza fascia, che quindi rischia un'altra big dalla seconda ed ancora peggio per l'Atalanta, in quarta fascia e che attende un girone complicatissimo.

Di seguito le possibili quattro fasce (in neretto le squadre già certe di un posto)

PRIMA FASCIA

1 Liverpool CL 91.000

2 Chelsea EL 87.000

3 Barcellona 138.000

4 Bayern Monaco 128.000

5 Juventus 124.000

6 Man City 106.000

7 PSG 103.000

8 Zenit 72.000