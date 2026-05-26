Ultim'ora Napoli-Spinazzola avanti insieme! Sky: rinnovo in chiusura! I dettagli

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A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Il Napoli continua a lavorare sul futuro, non soltanto per individuare il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte, ma anche sul fronte rinnovi. Tra le priorità del club azzurro c’è infatti la situazione di Leonardo Spinazzola. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky. Tutti i dettagli in tempo reale anche su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Spinazzola verso il rinnovo fino al 2028

L’esterno classe 1993, attualmente legato al Napoli fino al 30 giugno 2026, sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto per altre due stagioni. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura dell’accordo. Spinazzola si è rivelato una pedina importante nel corso della stagione appena conclusa, collezionando 32 presenze in Serie A arricchite da 3 gol e 3 assist, confermandosi uno degli uomini più utilizzati nello scacchiere azzurro.