Sconfitta amarissima. I cambi condannano il Napoli

vedi letture

Incredibile ma vero, perdere cosi fa male, malissimo. Fa ancora più male perchè sei andato in vantaggio a San Siro di due gol. Un primo tempo a mille all’ora. Un primo tempo bello e combattuto con un Napoli che regge l’urto dell’Inter ma ribatte colpo su colpo e spreca almeno due palle per portarsi in vantaggio. L’Inter nei primi 15 minuti sembra volerla chiudere velocemente la pratica ma intanto il Napoli con Anguissa e Politano potrebbe passare. La formazione di Allegri sbaglia qualcosa in fase difensiva ma Meret salva. Il Napoli ci prova con Di Lorenzo e Anguissa e il gol sembra vicino. I minuti passano e la gara rimane ad alto livello e ad alto ritmo. Nei minuti finali Hojlund potrebbe giocare meglio una palla vagante in area ma tira su Martinez. L’Inter potrebbe chiudere in vantaggio con un calcio di punizione di Di Marco che bacia la traversa ed esce.

Il secondo tempo è pazzesco. Il Napoli colpisce subito con due guizzi. L’Inter avverte il colpo. Il primo gol è nasce da un errore di barella. Alisson solo sbaglia, la palla arriva a Politano con la difesa che prima salva poi n on può nulla sul diagonale che finisce in rete. Il Napoli segna ancora, ancora un errore la palla recuperata da Di Lorenzo che la serve ad Hojlund che inventa un gol fantastico. La gara poi cambia. L’Inter trova subito il gol Di Marco serve Lautaro e la palla finisce in rete. Il Napoli arretra troppo ma il pareggio arriva quando Allegri cambia con Badiashile e Hojlund per Alisson e Lobotka. L’Inter accelera e trova prima il pari con Thuram. Troppo facile battere Meret. Il Napoli potrebbe segnare ma Neres prima e Lucca e Anguissa sbagliano davanti alla porta in maniera incredibile. Il finale è con l’ennesimo errore difensivo in piena area e Lautaro sotto misura batte ancora a rete. Sconfitta non meritata ma purtroppo i cambi hanno inciso e non poco. Errori gravi che ci condannano alla sconfitta.