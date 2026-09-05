Inter-Napoli 3-2, le pagelle: Anguissa, che errore! Hojlund, gran gol! Male Allegri col cambio modulo
Meret 7 - Pronti via e fa il paratone su Diouf. Si ripete ad inizio ripresa su Zielinski. Non può nulla sul gol di Lautaro.
Di Lorenzo 5,5 - Il capitano deve fare i conti con Dimarco, e non è mai una passeggiata.
Rrahmani 6 - Che contrasti con Pio, usando molto il fisico come l’attaccante nerazzurro.
Rafa Marin 5,5 - Qualche indecisione in avvio, ma poi prende le misure e fa sentire la stazza fisica. Alla fine perde qualche riferimento e Lautaro lo punisce.
Spinazzola 5,5 - Cerca di sostenere Alisson, senza prendere però troppi rischi. Qualche errore tecnico non da lui, in generale non sembra ancora al top della condizione.
Anguissa 4,5 - Ha una grandissima occasione in avvio, Martinez lo stoppa. Può mettere Vergara in porta al 28’, ma il cross è troppo morbido. Sbaglia un gol che sfida qualsiasi logica.
Lobotka 6,5 - Gli vengono affidati tanti palloni e lui li gestisce con ordine. Sale in cattedra nella ripresa, gestendo alla perfezione i flussi della pressione azzurra. Nello stretto, sempre uno spettacolo. Dal 79 Gilmour 5,5 - Non entra benissimo in partita.
Vergara 5,5 - Fa un gran lavoro in fase di non possesso, che gli fa perdere un pizzico di lucidità. Cala col passare dei minuti. Dal 60’ De Bruyne 6,5 - Il Napoli è molto basso, si deve sacrificare ma riesce comunque a mandare in porta Neres.
Politano 6,5 - Sulla respinta di Martinez non trova il varco giusto. Ingenuo nel finale del primo tempo sulla punizione regalata all’Inter. Bravo e caparbio sul gol dell’1-0, arrivato al secondo tentativo. Dal 60’ David Neres 5- Ha l’occasione del 2-3 ma manda alle stelle.
Alisson 7 - Una grandissima giocata per mettere in porta Anguissa. Una furia dalla sua parte, dove crea tante occasioni e destabilizza la difesa Inter. Dal 79' Badiashile 5 - Proprio lui si perde Thuram sul gol del 2-2.
Hojlund 7 - Ingaggia tanti duelli fisici, senza mai arretrare. È sempre in partita e viene premiato col bel tiro all’angolino per il 2-0 momentaneo. Un gol che si inventa da grande attaccante. Dal 72’ Lucca 5 - Sanguinosa la dormita sul gol del 3-2.
Allegri 5 - Il Napoli gioca un gran primo tempo e trova pure il doppio vantaggio. Lì, Allegri perde un pochino di coraggio e sbaglia cambiando il modulo. Una scelta disastrosa.
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