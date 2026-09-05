Live Inter-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni, Allegri verso 3 novità

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15.50 - A centrocampo la grande sorpresa riguarda la gestione della trequarti: Antonio Vergara è nettamente favorito nel ballottaggio con Kevin De Bruyne, una mossa che riflette la volontà di Allegri di schierare un giocatore dinamico e capace di raccordare i reparti con grande frequenza di passo. In avanti, nel tridente d'attacco, Alisson ha superato la concorrenza di Noa Lang ed è pronto a completare il reparto, offrendo imprevedibilità e attacco della profondità in una sfida che si preannuncia già decisiva per gli equilibri del campionato.

15.00 - Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson. All. Allegri.

Benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli, terza giornata di Serie A. Squadre in campo alle 18 al Meazza. Inter a punteggio pieno, Napoli a -3 dopo il ko col Como