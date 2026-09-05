Allegri a Dazn: "Potevamo vincere, è il calcio. Cambio Badiashile? Forse era meglio fare una cosa diversa"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta contro l'Inter: "Per gli spettatori e per l'Inter è stata divertente, per noi un po' meno. Vincevamo 2-0 e il gol che abbiamo preso del 2-1 è stato troppo leggero. Poi loro sono veramente bravi a cambiare ritmo e ci hanno creato difficoltà. In questa situazione pensavamo che la palla fosse fuori e ci siamo fermati. Il calcio è questo: potevamo fare gol noi, potevano fare gol loro, e alla fine hanno segnato loro e hanno vinto la partita.

C'è da migliorare, rimane la prestazione, la gestione della palla anche dopo i primi 20' perché sappiamo che l'Inter parte molto forte. Loro sono molto bravi, come a fine primo tempo che abbiamo subito una parata di Meret e una punizione dal limite. Era successo anche con il Como. Anche con il Como è stata una buona prestazione, bisogna stare sereni. In questo momento qui paghiamo un po' troppo gli errori, bisogna evitarli. Poi la prestazione della squadra crescerà. Ora pensiamo alla Champions mercoledì".

Perché hai messo Badiashile? Era forse proprio la situazione che vole

"A dimostrazione che il calcio non ha una logica. In quel momento dovevi difendere dentro l'area e hai preso gol proprio da dentro l'area. Quindi forse era meglio se facevo cose diverse. Però è andata così e bisogna accettarlo, i ragazzi devono stare tranquilli perché hanno fatto una bella prestazione".

Su Vergara e De Bruyne:

"Vergara ha fatto molto bene, credo fosse la prima volta che giocava da mezz'ala. Da mezz'ala sinistra con grande intensità e grande qualità tecnica. Poi bisogna migliorare, per dire, nel primo tempo Alisson stoppa la palla con la suola quattro volte e quattro volte perde la palla in situazione favorevole. Su quello bisogna migliorare, quando giochi queste partite ogni palla è pesante per vincere la partita. Però non scordiamoci che Alisson viene da un infortunio di lunga data, deve ancora ritrovare la condizione e in questo momenti non è il miglior Alisson".

Un lato positivo?

"Le cose positive ci sono, però c'è un dato di fatto: abbiamo preso 5 gol in due partite. Non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area e fare partite difensive, perché a volte vengo travisato dalle cose che dico, bisogna fare delle partite che quando non abbiamo la palla non dobbiamo prenderli. Se in mezz'ora prendiamo tre gol significa che potevamo fare molto meglio, così come domenica a Como. Comunque non sminuisce la nostra prestazione, è stata una bella partita, uno scontro diretto piacevole da vedere con anche gesti tecnici importanti. Va fatto un plauso anche agli arbitri che fischiano molto meno e lasciano correre e quindi si gioca. Ne va del calcio, la cosa più bella della partita di stasera".