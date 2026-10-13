Sconfitta preoccupante

vedi letture

Squadra senza forze, senza voglia, senza idee. La colpa è di tutti ma i limiti fisici e anche tecnici di questa compagine ora iniziano ad essere evidenti. Sembrava tutto troppo bello. Il Napoli inizia benissimo, parte forte e passa in vantaggio dopo 7 minuti. Palla in area grande giocata di Rrahmani, super parata di Junior e ancora il difensore azzurro che si gira e insacca. Il Napoli sembra tenere bene il campo e rischia anche di raddoppiare con Hojlund che prende l’incrocio dei pali, ma poi l’incredibile errore di Politano. Il calciatore del Napoli, pressato, mette palla indietro in maniera lenta e goffa. Mikautadze prende palla, supera Milinkovic e insacca. Il Napoli sembra accusare il colpo e il Villareal raddoppia. Buco a centrocampo e Mourino indovina il tiro da fuori che supera ancora Savic. Il Napoli prova a reagire, ma c’è confusione, poca concretezza e le azioni sembrano quasi casuali.

La ripresa è zero o quasi per 35 minuti. Il Napoli giochicchia e il Villareal gestisce e prova anche a dare fastidio. La girandola dei cambi in tutte le due squadre cambiano un po’ il volto delle due squadre con Allegri che prova a risistemare l’assetto. Non succede nulla, proprio niente e il Villareal ne gode. Ci sono alcuni giocatori che sono sulle gambe e altri che hanno dei limiti tecnici evidenti. Il Napoli sfiora in due occasioni il pari ma senza grossa convinzione e invece a fare gol ci pensa ancora il Villareal che con Oluwasey che batte Savic troppo facilmente. Ennesima figuraccia, ennesima prestazione preoccunate di alcuni calciatori che non riescono a fare due partite di seguito. Il non mercato ancora una volta ci punisce e tutti se la prenderanno con Allegri.