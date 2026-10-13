Podcast Nuovo Napoli? Forgione: "Altro che esperimento, forse novità in attacco"

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Grande attesa per la sfida di questa sera in Champions tra Villarreal e Napoli. Angelo Forgione, giornalista, scrittore, grande tifoso del Napoli, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Delle trasferte rimaste in Champions League, quali sono le più abbordabili? Quanto sarà importante la partita di stasera per il Napoli?

"Il Napoli è partito male e, se vuole raggiungere i 12 punti necessari per qualificarsi, deve conquistare risultati anche in trasferta. Le occasioni migliori sono le partite contro il Villarreal e il Sabah, mentre le sfide contro il Porto e il Manchester City saranno più complicate. Stasera sarà fondamentale muovere la classifica, possibilmente conquistando tre punti."

Allegri sta valutando un 3-5-2 con Giovane accanto a Højlund. Potrebbe essere la soluzione giusta per il Napoli?

"Non credo si tratti di un semplice esperimento, ma di una convinzione maturata da Allegri: la punta centrale potrebbe avere bisogno di un compagno più vicino, anziché giocare da sola con due esterni molto larghi. Højlund deve essere servito meglio e trovare continuità realizzativa, perché il Napoli ha bisogno dei suoi gol. Al di là del modulo, bisogna ripartire da quanto visto contro il Frosinone: maggiore aggressività, continuità offensiva e capacità di pressare subito gli avversari. Il Napoli può cambiare assetto anche durante la partita, ma ciò che conta è che i giocatori interpretino correttamente le indicazioni dell'allenatore e trovino la soluzione migliore per vincere."

Allegri ha elogiato le potenzialità di Giovane. Potrebbe essere arrivato il momento di dargli maggiore spazio, anche alla luce delle difficoltà di Lucca?

"Allegri dimostra di avere grande fiducia in Giovane, altrimenti non gli riserverebbe questa attenzione. In attacco, inoltre, Lucca sta faticando a sbloccarsi. L'allenatore ha bisogno di alternative e l'ipotesi di affiancare una seconda punta al centravanti potrebbe rappresentare una soluzione diversa per dare maggiore incisività alla squadra."

Malen ha ricevuto una sola giornata di squalifica. La decisione del giudice sportivo è corretta?

"Sì, ci può stare. L'intervento è stato duro e pericoloso, ma il giocatore è andato sulla palla e ha colpito l'avversario. La differenza sta nella valutazione regolamentare: un fallo grave di gioco non equivale necessariamente a una condotta violenta. Una giornata di squalifica è quindi una decisione plausibile, anche se al Napoli avrebbe fatto comodo non affrontarlo."

Dopo la sesta giornata, il Napoli ha recuperato punti su Como, Juventus, Milan e Roma, portandosi a quattro lunghezze dai giallorossi. C'è ancora tempo per recuperare e rilanciare la stagione?

"Certamente. Siamo soltanto all'inizio del campionato e il Napoli ha affrontato avversarie impegnative. Qualche punto in più si sarebbe potuto conquistare, ma c'è ancora tempo per recuperare. Prima di fare valutazioni definitive, aspetterei la trasferta di Venezia: anche le altre squadre dovranno affrontare scontri diretti e partite complicate, che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica."

Quanto hanno pesato le occasioni mancate nelle prime giornate? La vittoria contro il Frosinone può rappresentare una svolta?

"L'inizio è stato deludente e alcuni episodi, come le occasioni sprecate contro l'Inter, avrebbero potuto cambiare la situazione in classifica. Tuttavia, il campionato si gioca sul filo del rasoio e non bisogna perdere la serenità. La vittoria contro il Frosinone è arrivata con il giusto atteggiamento, anche grazie agli spazi concessi dagli avversari, ma non significa che tutti i problemi siano stati risolti. Ora il Napoli deve confermare i progressi in Champions League, a Venezia e poi contro la Roma. Se dimostrerà di essere sulla strada giusta, potrà conquistare punti e recuperare posizioni. Serve equilibrio: né l'entusiasmo eccessivo dopo una vittoria né lo scoraggiamento per un inizio difficile aiutano la squadra a crescere."