Live Napoli-Frosinone 3-0 (29', 94' De Bruyne, 33' Lang): gli azzurri ritrovano la vittoria

Il Napoli torna in campo quest'oggi allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronta il Frosinone nella sesta giornata di Serie A.

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94' Termina 3-0 in favore del Napoli al Maradona contro il Frosinone. Gli azzurri ritrovano i tre punti.

94' De Bruyne, tutto solo in area di rigore, viene pescato da Giovane e mette un punto esclamativo sul match.

90' Concessi 4' di recupero.

87' Tiro di Gilmour che si spegne sul fondo.

86' Cartellino giallo per Badiashile.

83' Cambio per il Frosinone: fuori Schmid, dentro Zerbin.

81' Cambio per il Napoli: dentro Politano, fuori Spinazzola.

80' Cartellino giallo per Rrahmani.

80' Chiusura di fisico di Badiashile su Fini.

76' Cambio per il Frosinone. dentro Cichella, fuori Bracaglia.

74' Palla di Giovane per McTominay, il tiro viene respinto da Palmisani.

71' Doppio cambio per il Napoli: fuori Lobotka e Lang, dentro Gilmour e Giovane.

68' Meret si distende e respinge sulla conclusione di Schmid.

64' Doppio cambio per il Frosinone: fuori Ghedjemis e Raimondo, dentro Fini e Bobcek.

61' Doppio cambio per il Napoli: fuori Hojlund e Neres, dentro Lucca e McTominay.

59' Raimondo anticipa Rrahmani da attaccante puro, il colpo di testa è, però, alto.

57' Lobotka sbaglia un passaggio a centrocampo. Il Frosinone riparte, il tiro di Ghedjemis termina sul fondo.

51' Riparte il Napoli con Neres e Lang, il tiro del brasiliano termina fuori.

46' Cambio per il Frosinone: dentro Terzic, fuori Masini.

21.48 Riparte la gara al Maradona.

46' Termina il primo tempo al Maradona, con il Napoli in vantaggio di due gol.

45' Concesso 1' di recupero.

45' Tiro alle stelle di Kvernadze da posizione centrale.

42' Da un lato all'altro! Il contropiede del Napoli termina con il tiro di Neres che sfiora il palo.

40' Gran palla di De Bruyne per Neres. Calcio d'angolo per il Napoli.

35' Ancora un'opportunità per Noa Lang, il tiro viene respinto da Palmisani.

33' GOOOOOOOOOL! Raddoppia il Napoli con Noa Lang dopo un'azione di squadra. Hojlund difende il pallone e serve Di Lorenzo che riesce a tirare, sulla respinta di Palmisani, l'attaccante olandese deve solo spingerla in rete.

29' GOOOOOOL! Il rigore si ripete perché Palmisani aveva entrambi i piedi oltre la linea della porta. Hojlund lo consegna a De Bruyne e batte Palmisani.

28' Hojlund sbaglia il calcio di rigore.

25' Hojlund si trascina il pallone sul lancio di Spinazzola e conquista il calcio di rigore.

22' Il tiro di Kvernadze termina alto.

19' Cross di Ghedjemis per Calo, il colpo di testa termina fuori.

18' Il tiro dalla distanza di Oyono si spegne sul fondo.

13' S'interrompe il contropiede del Napoli. Un tre contro tre, con Hojlund che viene chiuso dalla retroguardia gialloblù.

7' Pericoloso ma fuori il colpo di testa di Raimondo sugli sviluppi del corner.

6' Scatta Schmid che mette un pallone interessante al centro dell'area di rigore, libera Di Lorenzo in angolo.

4' Palo di Rasmus Hojlund. L'attaccante riceve palla in area di rigore, ma la conclusione si stampa sul palo.

1' Il priimo possesso della gara è del Napoli.

20.45 NAPOLI-FROSINONE È INIZIATA!

20.20 - Anche il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha presentato la gara a Sky Sport. Di seguito un estratto: "Devi essere all'altezza della partita e mettere dentro tutte le tue caratteristiche. Partita di livello, c'è da confermare il momento con una partita molto intelligente. Sarà una prova molto difficile, lo sappiamo e vogliamo continuare così. Il Napoli? Devi stare attentissimo sulle preventive, può darsi che devi fare tu la partita e che loro ripartano con Lang e Neres. Pronti ad accorciare per evitare la loro gamba in transizione".

20.10 - Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Mc Tominay non è ancora al top e Anguissa è fuori, ho preferito dare un po' di riposo a Gilmour. De Bruyne in quella posizione può fare molto bene. Sappiamo delle difficoltà della partita, il Frosinone gioca molto diretto e ha entusiasmo. Le partite vanno vinte sul campo. Sensazioni? Inizia un periodo di 9 partite, abbiamo lasciato per demeriti dei punti e potevamo fare meglio. Se hai la cattiveria giusta con e senza palla riesci a segnare di più e a subire meno".

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

19.00 - C'è grande attesa per le scelte di formazione dei due allenatori. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di cambiare sistema di gioco per il suo Napoli.

16.30 - Il Frosinone si presenta al Maradona con 10 punti e reduce dal 2-0 contro il Como, risultato che ha confermato l’ottimo inizio della squadra di Alvini. Tra i protagonisti della prima parte di stagione ci sono stati Palmisani, Kvernadze e soprattutto Raimondo, autore di quattro gol, ma il centravanti è finito ai box per un problema al tendine d’Achille. Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di un'altra punta, Daniel Birligea.

16.15 - Il Napoli ha chiuso il primo blocco di stagione con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (una in Champions con l'Arsenal), l’ultima gara prima della sosta è terminata 1-1 contro la Fiorentina. Durante la pausa Allegri ha lavorato anche su sistemi di gioco alternativi e contro i ciociari pensa di proporre per la prima volta la difesa a tre.

16.00 - Il Napoli torna in campo quest'oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri di Max Allegri arrivano alla ripresa con 7 punti e il bisogno di rilanciarsi dopo un avvio di stagione zoppicante, mentre la squadra di Massimiliano Alvini è una delle sorprese di questo avvio ed è sesta a quota 10.

Buonasera cari amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Frosinone, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A!