Allegri: “È diventata quasi una vergogna saper difendere. Subiamo troppi tiri”

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Allegri analizza la sconfitta contro il Villarreal: troppi gol subiti, poca compattezza e necessità di ritrovare equilibrio.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League ha posto l'accento sulle difficoltà difensive della squadra, sottolineando la necessità di ritrovare equilibrio e maggiore attenzione quando gli avversari sono in possesso del pallone. Allegri ha inoltre difeso il valore della fase difensiva nel calcio moderno, evidenziando come il Napoli conceda troppe occasioni nonostante le qualità offensive della rosa.

Il Napoli ha perso la capacità di difendere?

“È diventata quasi una vergogna saper difendere. Stasera i nostri difensori hanno difeso molto bene, ma quando non avevamo la palla dovevamo fare meglio e avere pazienza. Tutti questi gol impongono una maggiore attenzione difensiva. Subiamo diversi tiri, anche contro il Frosinone. Dobbiamo migliorare come impatto”.

Il Napoli ha perso compattezza a centrocampo?

“Se difendi bene e giochi bene, hai più vantaggi per andare a fare gol. Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio. Dobbiamo migliorare, perché le qualità per andare a fare gol le abbiamo. Poi però lì non dobbiamo sbagliare, altrimenti dietro ci troviamo uomo contro uomo”.