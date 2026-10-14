Villarreal, Moreno: "Battere una squadra così forte è un sollievo. Ne avevamo bisogno”

vedi letture

Gerard Moreno commenta il 3-1 del Villarreal sul Napoli: la reazione allo svantaggio e l'importanza della prima vittoria in Champions.

Gerard Moreno, attaccante del Villarreal, ha commentato ai microfoni della UEFA la vittoria per 3-1 contro il Napoli nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il calciatore spagnolo ha sottolineato l'importanza del successo soprattutto dal punto di vista psicologico, dopo le difficoltà vissute nella precedente edizione della competizione e il risultato negativo all'esordio stagionale. Moreno ha evidenziato la capacità della squadra di reagire al vantaggio iniziale degli azzurri, conquistando tre punti fondamentali per il cammino europeo.

Gerard Moreno dopo Villarreal-Napoli: “Abbiamo battuto una squadra molto forte, ricca di grandi giocatori”

L'attaccante del Villarreal ha spiegato quanto la vittoria possa incidere sulla fiducia del gruppo: “Alla fine sono tre punti, ma dal punto di vista mentale è un sollievo, soprattutto dopo la scorsa stagione e il mancato successo nella prima partita di questo campionato. Dobbiamo essere forti tra le mura amiche, acquisire fiducia e continuare a credere in ciò che stiamo facendo. Continueremo a lavorare sodo e a impegnarci per migliorare, così da ottenere altre vittorie”. Moreno si è poi soffermato sulla reazione della squadra dopo il gol del Napoli: “Sappiamo di dover essere forti in casa. Andare in svantaggio per 1-0 è stato un duro colpo, ma la squadra non si è lasciata abbattere mentalmente; abbiamo reagito prontamente con due gol e siamo riusciti a battere una squadra molto forte, ricca di grandi giocatori. In Champions League dobbiamo vincere per passare al turno successivo. Lo spogliatoio è entusiasta di questa prima vittoria: ne avevamo bisogno e l'abbiamo ottenuta”.