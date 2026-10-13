Politano a Sky: "Ci metto la faccia e chiedo scusa per l'errore! L'ho già fatto con la squadra"

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L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League perso per 3-1 contro il Villarreal.

Sconfitta che brucia soprattutto per come era partita la gara? "Dispiace, ci tengo subito a precisare che mi dispiace per il mio errore e ci metto la faccia. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa anche ai tifosi. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, nel secondo ci siamo troppo sfilacciati".

Pagate le leggerezze difensive? "Nel primo tempo abbiamo fatto bene come gioco e occasioni, il problema è stato nel secondo in cui abbiamo sbagliato parecchie scelte. Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra e di difendere tutti insieme. In questi periodi bisogna compattarci il più possibile".