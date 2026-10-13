Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: che errore Politano! 2T horror per tanti azzurri, si salva Badiashile
Milinkovic-Savic 6 - Difficili dargli colpe, non può nulla sui gol del Villarreal.
Rafa Marin 6 - Torna nello stadio che l’ha visto protagonista lo scorso anno e non molla, anche dopo un problema fisico. Ad inizio ripresa due interventi importanti. Dal 71’ Lucca 5,5 - Si butta in qualche mischia
Rrahmani 6,5 - Bravo nell’inserimento sul gol, anche caparbio dopo la traversa a ribattere in rete. Al 34’ sbaglia, ma rimedia da solo.
Badiashile 6,5 - Intervento prodigioso al 10’, di puro istinto salvando un gol fatto. Salva anche al 55’ in area piccola.
Politano 4 - Bella giocata per la traversa di Hojund, poi il disastroso errore che porta al gol dell’1-1. Da lì in poi, la sua partita è un vero strazio. Dal 60’ Spinazzola 5,5 - Sbaglia un paio di cross da situazioni interessanti.
Gilmour 5,5 - Bravissimo nell’azione del gol, sfruttando lo spazio sul corner. Perde qualche pallone di troppo nella fase di difficoltà del Napoli. Dal 71’ Lobotka 6 - Non può da solo cambiare l’inerzia.
McTominay 5,5- Torna titolare e subito fa vedere una gran voglia di incidere. Una zuccata pericolosa e l’esterno della rete da buona posizione, lì forse poteva fare di più. Dal 60’ David Neres 5 - Non entra mai in gara.
De Bruyne 5 - Subito il tentativo di imbucata per Hojlund, poi inizia a sbagliare qualche pallone che non è da lui. Soffre quando la squadra si slega.
Di Lorenzo 6 - Gioca a sinistra ma non perde la voglia di attaccare lo spazio. Mette palloni interessanti da sinistra, fa lo stesso anche quando torna sulla sua fascia destra.
Giovane 6 - A sorpresa Allegri lo lancia dall’inizio e il brasiliano parte molto bene, con vivacità, poi cala leggermente. Dal 60’ Lang 5,5 - Troppo fumoso.
Hojlund 6 - Subito nella partita, sfiora un gran gol di testa in cui è solo la traversa a fermarlo. Non arriva su qualche bel traversone, ma è spesso lasciato troppo solo.
Allegri 5 - Il Napoli parte molto bene, poi subisce la mazzata dopo l’errore Politano. Nella ripresa perde troppo tempo in attesa e viene punito.
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