Podcast Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle di Caporale: "Politano da 4, bocciato Allegri! Tre insufficienti dalla panchina"

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Villarreal-Napoli 3-1, pagelle Caporale: tutti i voti, Politano 4 e Allegri 5

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la sconfitta degli azzurri per 3-1 sul campo del Villarreal, assegnando i suoi voti ai protagonisti della sfida di Champions League. Un risultato che complica il cammino europeo della squadra di Massimiliano Allegri: “Ora i margini sono finiti. Il Napoli potrà sbagliare molto, molto poco nelle prossime sei partite, che saranno decisive”.

Milinkovic-Savic 5: “Non è propriamente colpevole sui gol, ma sul secondo tiro non mi è sembrato impeccabile tecnicamente. Su una conclusione da quasi 27 metri va con due mani, mentre per allungarsi meglio avrebbe dovuto utilizzare un solo braccio. Con un pizzico di tecnica e coordinazione in più avrebbe forse potuto prenderla. Non ho compreso nemmeno la scelta del portiere in questa partita delicata: abbiamo messo da parte l'alternanza in luogo delle gerarchie”.

Rafa Marin 6: “Insieme a Rrahmani è stato tra quelli che hanno cercato di arrangiarsi quando la squadra ha perso le distanze e i riferimenti. La sufficienza gliela do”.

Rrahmani 6: “Ha anche segnato il gol. Quando la squadra è andata in difficoltà ha perso le misure e i riferimenti, ma è stato tra quelli che si sono arrangiati meglio. Più di tanto non poteva fare”.

Badiashile 5,5: “Ha sofferto le difficoltà della squadra e non è stato impeccabile in alcune circostanze. Per questo non raggiunge la sufficienza”.

Politano 4: “L'errore è stato clamoroso. Mi dispiace perché è un giocatore generoso, che dà tutto, ma il 4 c'è pieno. A fine partita ci ha messo la faccia ed era visibilmente dispiaciuto. Gli errori possono capitare, ma questo ha inciso non poco sull'economia della gara”.

Gilmour 5: “Non mi è piaciuto. È stato un po' arruffone, ha sbagliato diversi palloni ed è stato molto approssimativo nelle giocate. Una delle partite in cui ha brillato meno con il Napoli, nonostante in altre occasioni si sia sempre fatto valere”.

McTominay 5,5: “È andato anche vicino al gol con un colpo di testa finito a lato, su un'azione in cui è stato fischiato un fuorigioco che secondo me non c'era. Non è ancora al meglio e, in un contesto tattico oggi piuttosto confusionario, non è riuscito a ritrovarsi”.

Di Lorenzo 6: “Non è stato l'ultimo ad arrendersi. Gli ho dato la sufficienza proprio per il suo spirito e per la voglia di combattere fino all'ultimo”.

De Bruyne 5,5: “Passo indietro. Deve essere un ispiratore di gioco, manovra e assist, ma con una sola punta, Giovane costretto a fare l'esterno e McTominay non ancora in condizione di inserirsi sistematicamente, ha avuto pochi riferimenti offensivi. Contro il Frosinone gli esterni si inserivano e la squadra funzionava. Oggi tutto questo non è avvenuto”.

Giovane 6: “Pur essendo stato schierato in una posizione che penalizza le sue qualità, è stato uno dei migliori. Ha messo impegno e qualità nelle giocate e, finché è rimasto in campo, si è guadagnato la sufficienza. Mi auguro che si possa trovare per lui una posizione più proficua, perché il Napoli ha bisogno delle sue qualità soprattutto in fase offensiva”.

Hojlund 5,5: “Ha combattuto e sfiorato il gol, ma deve essere più lucido. Nel secondo tempo, dopo una bella azione individuale, avrebbe potuto servire un paio di compagni oppure trovare la rete. Non è accaduto e quell'occasione avrebbe potuto cambiare sia la sua prestazione sia il risultato finale”.

Lang 5: “Non ha dato un senso al suo ingresso in campo. Non c'è stata traccia della sua presenza, anche se bisogna considerare che nella ripresa la squadra si è completamente scollata”.

Neres 5: “Non ha inciso dopo il suo ingresso. Come gli altri subentranti offensivi, non è riuscito a lasciare una traccia della propria presenza”.

Lucca 5: “Gli ho dato 5 per non mettere non pervenuto, che sarebbe potuto risultare offensivo. In effetti non è riuscito a dare un contributo significativo”.

Lobotka 6: “È entrato con voglia, mettendoci il massimo. Più di tanto, però, non è stato possibile fare in una squadra che aveva ormai perso distanze e riferimenti”.

Spinazzola 6: “Anche lui è entrato con il giusto atteggiamento e ha cercato di dare il massimo. La sufficienza è meritata per l'impegno, anche se non ha potuto cambiare l'andamento della partita”.

Allegri 5: “Oggi non ne ha azzeccata una. Il 5 è più di stima che altro. Mi hanno lasciato molto perplesso le posizioni in campo, più ancora della formazione iniziale. Non ho compreso la scelta del portiere e i cambi non hanno funzionato. Va bene fare rotazioni e utilizzare tutti e cinque i cambi, ma bisogna ritrovare un filo logico. Contro il Frosinone sembrava esserci, oggi invece ci sono stati troppi cambiamenti e troppi adattamenti. Tornerei anche a scelte tattiche differenti, pur di mettere i giocatori nelle posizioni in cui sono più abituati a giocare e possono rendere meglio”.

Il giudizio complessivo di Caporale: “Con il Frosinone tutti sembravano al posto giusto e la squadra aveva funzionato. Stasera pochi mi sono sembrati nella posizione ideale. Anche De Bruyne ha faticato a capire dove giocare, se più avanti o più indietro. Il Napoli ha perso quasi del tutto gli equilibri che sembrava aver trovato. Questo deve far riflettere anche in chiave futura”.