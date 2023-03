Spalletti in conferenza: "Il pari era più giusto. Viste tante teste basse, ragazzi dispiaciuti! Non si possono creare 500 occasioni a partita"

Luciano Spalletti commenterà il match in conferenza stampa: a breve le sue parole.

Cade il Napoli al Maradona, colpita dal gol da fuori di Vecino. Luciano Spalletti commenterà il match in conferenza stampa: a breve le sue parole: "Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi, delle nostre possibilità di entrare per via centrali. Ci hanno lasciato scoperti gli esterni, siamo andati a giocare là, c'era possibilità di fare delle giocate per creare dei problemi ma non siamo stati bravi a scegliere. Diverse volte abbiamo liberato il calciatore sulla linea difensiva ma abbiamo sbagliato le decisioni. Il pareggio era la cosa corretta e più giusta. Ci è successo delle volte di non accontentarci del pari e le abbiamo vinte, questa sera è andata male e lo accettiamo".

Rammarico sul gol preso? "C'è sempre rammarico, a prescindere da quando lo prendi. C'è stata la reazione di un pubblico spettacolare, è importante vedere certi atteggiamenti perchè non bisogna mai pensare di non doverci entrare in certe gare. Non ho visto questo, nello spogliatoio sono tutti a testa bassa perchè sono dispiaciutissimi. Ho visto impegno ed applicazione".

Sull'impatto di quelli entrati dalla panchina "La gara non sembra sia stata modificata da chi entrato per qualità delle giocate, ma può succedere. È difficilissimo entrare e cambiare la gara, a noi è capitato molte volte che accadesse. Stasera chi è entrato si è un pochino adeguato allo scorrere della partita. Si poteva fare qualcosa di meglio nella qualità del passaggio"