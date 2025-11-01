Ennesimo cambio per il Napoli: esce dopo una buona prestazione Neres

Ennesimo cambio per il Napoli: esce dopo una buona prestazione Neres TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:37Notizie
di Christian Marangio

A poco più della metà del secondo tempo il Napoli cerca di sbloccarla ancora dalla panchina. Neres fa spazio a Lang per questo finale di gara, il passo del giocatore olandese può essere fatale per l'esito positivo della gara ancora da sbloccare.