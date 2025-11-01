Ultimi due cambi per il Napoli: Lucca e Lobotka nel finale di gara

di Christian Marangio

Antonio Conte cerca di vincerla nel finale. Escono Politano e Hojlund ed entrano Lucca e rientra a centrocampo dopo l'infortunio Lobotka. Ultime mosse da parte del mister per cercare di sbloccare una gara importante, ma ancora ferma sul pareggio.