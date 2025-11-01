Foto Le pagelle del Pampa: 5 a Conte e Di Lorenzo, promossa la coppia difensiva

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Como 0-0. I voti migliori sono per la coppia di difesa Buongiorno-Rrahmani e per McTominay ed Elmas, a cui va un 6,5. Bocciatura invece per David Neres, con 5,5, e soprattutto per Antonio Conte e Di Lorenzo che prendono un 5 pieno. Di seguito tutte le pagelle del Pampa.