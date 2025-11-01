Ultim'ora Come sta Spinazzola? L'annuncio di Conte in conferenza

Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour sono stati sostituiti forzatamente nel match contro il Como a causa di problemi fisici, così Antonio Conte in conferenza stampa ha aggiornato sulle loro condizioni: "Spinazzola a fine primo tempo ha chiesto di essere cambiato, aveva già problemi prima della partita. Non è questione di affaticamento ma di problemi al pube, lo gestiremo. Vedremo anche come gestire Gilmour".

Dunque, per quanto riguarda Spinazzola l'allenatore azzurro ha dato una versione diversa rispetto a quella del primo bollettino medico della SSC Napoli, che parlava invece di un affaticamento muscolare. Su Gilmour però Conte non si è particolarmente soffermato, quindi nel caso del centrocampista scozzese dovrebbe essere confermato l'affaticamento muscolare, in attesa che le sue condizioni vengano valutate meglio nei prossimi giorni. Si giocherà già martedì contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, perciò la convocazione di questi due calciatori è da considerare a rischio.