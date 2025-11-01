Foto

Serie A, classifica: il Napoli non va oltre lo 0-0, +1 sulla Roma ma con una gara in più

Oggi alle 20:00Notizie
di Davide Baratto

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Como: gli azzurri di Conte sono al momento in testa alla classifica a +1 sulla Roma ed a +4 su Inter e Milan, ma avendo giocato una gara in più. Di seguito la classifica.