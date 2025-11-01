Foto
Serie A, classifica: il Napoli non va oltre lo 0-0, +1 sulla Roma ma con una gara in più
Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Como: gli azzurri di Conte sono al momento in testa alla classifica a +1 sulla Roma ed a +4 su Inter e Milan, ma avendo giocato una gara in più. Di seguito la classifica.
Copertina McTominay a DAZN: "Conte mi chiede ancora di più per alzare il nostro livello" di Antonio Noto
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
