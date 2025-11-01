Ufficiale Milinkovic-Savic para un altro rigore: è suo il premio MVP di Napoli-Como

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic, che ha parato il rigore ad Alvaro Morata nel primo tempo, è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Como. Il portiere serbo, che ha respinto il secondo penalty consecutivo dopo quello a Lecce nello scorso martedì, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.