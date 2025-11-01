Ufficiale
Gilmour-Spinazzola, arriva la comunicazione: il primo bollettino medico
Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati sostituiti forzatamente nel match contro il Como a causa di problemi fisici. Il primo bollettino medico della SSC Napoli parla di un affaticamento muscolare per entrambi calciatori, le cui condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.
Al posto del centrocampista scozzese nel primo tempo è subentrato Elmas, in quanto Lobotka non aveva molti minuti nelle gambe ed è riuscito a fare il suo ingresso solo nella ripresa. In ogni caso, il Napoli dovrebbe avere pienamente a disposizione il playmaker slovacco per il match di martedì contro l'Eintracht Francoforte, quindi nessun allarme per questa posizione. Stesso dicasi per Spinazzola, sostituito bene da Gutierrez nei secondi 45 minuti.
