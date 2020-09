14 positivi al Genoa, Bellinazzo: "Protocollo è inefficace, perchè Lega e Figc sono state inermi?"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha commentato le notizie delle ultime ore riguardo la positività al Covid-19 di 14 tesserati del Genoa, il tutto venuto alla luce il giorno dopo la sfida giocata ieri al San Paolo contro il Napoli di Gattuso: "Che il Genoa sia andato a Napoli con 14 persone tra atleti e staff e abbia giocato significa una cosa sola: il protocollo è inefficace. Vedremo ora quanti contagiati avrà il Napoli. Ma sarebbe stato opportuno rinviare il match di domenica. Perché Lega e Figc sono state inermi? Una seconda positività dopo Perin era stata già accertata domenica prima della partenza. E questo avrebbe dovuto far scattare precise responsabilità nella società e in chi avrebbe dovuto vigilare con criteri di prudenza, al di là del protocollo. In gioco c'è la salute non 3 punti".

