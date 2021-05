22 gol in stagione da fuori area: il Napoli eguaglia un record che risaliva al 2014

Il Napoli ha segnato 22 gol da fuori area in questo campionato: eguagliato il record in una stagione in SerieA dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile), stabilito dalla Juventus 2014/15. Lo riporta su Twitter l'account di statistica Opta Paolo.

