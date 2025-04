Addio triplete, Auriemma: "L’Inter dà la sensazione di essere in eutanasia irreversibile"

L'Inter dice addio al sogno triplete, i nerazzurri vengono travolti 3-0 dal Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e vengono eliminati dalla competizione. Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così su Facebook: "L’Inter dà la sensazione di essere una squadra in eutanasia (sportiva) irreversibile. Inter-Milan 0-3. Triplete no grazie".

