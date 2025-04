ADL: "Buona Pasqua a tutta la famiglia azzurra, dai tifosi allo staff tecnico"

Aurelio De Laurentiis nel giorno di Pasqua ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi e non solo: "Buona Pasqua a tutta la famiglia azzurra, ai nostri meravigliosi tifosi, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro. Auguri estesi alle loro famiglie.

Una Santa Pasqua che cade in un momento difficile per il mondo, con guerre e distruzioni anche a poca distanza da noi. Che la Pasqua sia un momento di speranza e di riflessione per tutti", si legge sul suo account X.