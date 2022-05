Ag. Osimhen ironizza: “La password giusta è… Victor! Più forte di tutto…”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha pubblicato un post ironico sui social dopo la rete del nigeriano contro il Genoa. Dopo le voci su presunti social dell'attaccate azzurro gestiti dal Napoli, il procuratore di Osimhen scrive su Twitter: "La password giusta per segnare è…Victor! Più forte di qualsiasi fake news".

La password giusta per segnare è…Victor ️ @victorosimhen9 stronger than everything #fakenews #teamRC