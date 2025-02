Foto Al primo gol al PSG, Kvara ripete la stessa esultanza della prima rete col Napoli

Come al Napoli, anche al PSG. Khvicha Kvaratskhelia emula l'esultanza della sua prima gioia in maglia azzurra per la prima con indosso quella dei parigini. Il 'Night Night', reso celebre dalla star NBA Steph Curry, è stato il gesto scelto dal georgiano per la celebrazione della rete.