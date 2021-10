Alvino: "Allora il Var esiste! Due pesi e due misure... Alex Sandro sì, Anguissa no"

Grazie ad un calcio di rigore al novantensimo, concesso dopo l'intervento del VAR, la Juventus pareggia a San Siro con l'Inter. Il giornalista Carlo Alvino, tornando sul mancato utilizzo del mezzo tecnoligico in Roma-Napoli, commenta su Twitter: "Ahhhh allora il Var esiste e può anche richiamare l’arbitro ... informate Di Bello e Massa... due pesi e due misure... Alex Sandro sì Anguissa no... state ammazzando la passione per il calcio!"

