Alvino anticipa le scelte in attacco di Spalletti: “Cholito e Raspadori in campo dall’inizio”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha anticipato su Twitter quelle che potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti per la partita di questa sera contro i Rangers di Glasgow: “Napoli-Rangers, stasera Cholito e Raspadori in campo dall’inizio così da far respirare un po’ gli altri … ma il concetto non cambia, sono tutti titolari nel Napoli di Spalletti”.