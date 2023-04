Alvino: "Aureliano cacciò Osimhen, decide in base alla maglia che si indossa?"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social: "Per la serie due pesi e due misure. ll Var di Juventus-Napoli è Aureliano, ovvero lo stesso arbitro che lo scorso anno in Napoli-Venezia cacciò Osimhen per una manata decisamente meno cattiva di quella di Gatti su Kvaratskhelia. Si decide in base alla maglia che si indossa?".