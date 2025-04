Alvino: "Bla,bla,bla, Inter-Roma domenica: unica soluzione di buon senso"

Tante polemiche e opinioni disparate hanno accompagnato la decisione ufficiale della Lega Serie A di rinviare a domenica 27 aprile la sfida di San Siro tra Inter e Roma, inizialmente in programma sabato 26 aprile alle 18 e poi rinviata come tutti gli altri eventi sportivi di quella data per i funerali di Papa Francesco.

Il giornalista Carlo Alvino commente così su X: "Bla,bla,bla. Numeri di telefono ed altre varie amenità. Chi si lamenta senza motivo affoga nel proprio strepitio. Unica soluzione di buon senso Inter-Roma domenica. Ogni ulteriore critica a questa decisione è un chiodo piantato nel nulla… da chi ha nulla da fare!".