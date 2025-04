CdM sul terzo anello del Maradona: "Valutazioni tecniche per la riapertura, contatto ADL-Comune"

Novità sul terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona. Interessante aggiornamento sulla questione riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola sulla possibile riapertura del terzo anello dello stadio Maradona a Napoli. Secondo il quotidiano il Comune di Napoli informerà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che le valutazioni tecniche per la riapertura del terzo anello sono pronte. Il contatto avverrà probabilmente in modo informale (telefonicamente).

Nessuna riapertura imminente

La riapertura non è prevista da subito, ma tecnicamente possibile con interventi specifici. Il terzo anello fu chiuso 21 anni fa per le vibrazioni causate dai tifosi che generavano oscillazioni fastidiose, ma non pericolose, agli edifici vicini.

Possibile recupero posti

Grazie a studi, rilievi e analisi, si potrebbe recuperare la capienza di circa 8.000 posti con opportuni accorgimenti tecnici.L’assessore Edoardo Cosenza, braccio destro del sindaco Gaetano Manfredi, ha avviato una serie di analisi sperimentali per valutare l'impatto del movimento delle tribune nei giorni di partita.