Alvino: “Che ansia! Ma quella positiva che ti spinge verso il tuo traguardo “

vedi letture

La Roma batte l'Inter per 0-1 grazie alla rete di Soulé: questa sera il Napoli ha la possibilità, battendo il Torino, di andare in solitaria a +3 in classifica. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Mamma mia che ansia fino alle 20:45… ma l’ansia positiva è come il vento nelle vele: ti spinge verso il tuo traguardo… #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".

Mamma mia che ansia fino alle 20:45… ma l’ansia positiva è come il vento nelle vele: ti spinge verso il tuo

traguardo… #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 27, 2025

"