Alvino: "Chi storce la bocca per la vittoria ne capisce poco! Tre punti non scontati..."

Il Napoli soffre tantissimo all'U-Power Stadium contro il Monza ma riesce a spuntarla grazie alla rete del solito Scott McTominay al 72esimo, finisce dunque 0-1. La squadra di Antonio Conte aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 71 punti, in attesa della gara dei nerazzurri di domani contro il Bologna.

A commentare il match è stato il giornalista Carlo Alvino, che sul suo profilo X scrive: "Monza-Napoli La storia del calcio è piena di partite vinte sulla carta e poi, invece, perse sul campo. Non bisogna mai dare nulla per scontato. Storcere la bocca per questa vittoria significa sapere e capire poco dello sport più bello e più infame del mondo. Tre punti importantissimi che ci rendono felici. Ora bisogna continuare a lavorare e a pensare di migliorarsi. Il viaggio sta diventando sempre più bello e più appassionante. A questo punto possiamo dire che la nostra sicuramente sarà una Buona Pasqua… per gli altri speriamo magari un po’ meno … hai visto mai?".