Alvino: "Conte vero aziendalista, non vuole discussioni su Kvara e Di Lorenzo"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così tramite il suo account X: "Antonio Conte è un vero aziendalista! Il suo netto NO alle cessioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, senza discussione alcuna, ha dato un nuovo valore all’aggettivo, sdoganandolo in positivo definitivamente.

Aziendalista per Conte è fare riferimento ad una mentalità che si comporta secondo i principi dell'aziendalismo, ovvero la difesa ad ogni costo degli interessi aziendali!".

