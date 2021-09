Alvino entusiasta: "Avversario annichilito. Sotto a chi tocca! C’è da divertirsi!

Il Napoli sa solo vincere in questo campionato, sesta vittoria su sei gare finora. Questo è il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino: "Entusiasmarsi per questo Napoli è d’obbligo. Altrettanto rimanere con i piedi per terra e pensare alla prossima. Il dominio assoluto della banda Spalletti è garanzia di spettacolo e divertimento. Avversario annichilito. Sotto a chi tocca! C’è da divertirsi!".

