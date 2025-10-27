Auriemma punge: "Bergonzi ha esagerato! Di Lautaro ha detto qualcosa?"

Oggi alle 16:40Dai social
di Pierpaolo Matrone

Raffaele Auriemma, giornalista, tramite il suo account Facebook ha commentato quanto accaduto nelle ultime ore, con le parole di Mauro Bergonzi e il comunicato del club azzurro che condanna le dichiarazioni dell'ex arbitro. Ecco quanto si legge sui suoi canali social:

"Mi dispiace per #Bergonzi che si è calato troppo nello star system della tv, però con #DiLorenzo credo abbia esagerato: se gli dai dell’antisportivo, allora dovresti trascorrere le puntate della Ds attribuendo questa etichetta a tanti altri calciatori che fanno anche peggio. A proposito: di #LautaroMartinez ha detto qualcosa?".