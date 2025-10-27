Palmeri: "Rocchi responsabile della vaccata! Designazione di Mariani forzata, Conte sa influenzare..."

Palmeri: "Rocchi responsabile della vaccata! Designazione di Mariani forzata, Conte sa influenzare..."
Oggi alle 21:30Dai social
di Antonio Noto

Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Mariani in Inter-Napoli e il rigore concesso ai campioni d'Italia per il fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Il giornalista di fede interista, Tancredi Palmeri, accusa il designatore Rocchi di aver sbagliato la designazione: "Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in Napoli-Inter dato dal guardalinee.

Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa influenzare gli arbitri…".