Palmeri: "Rocchi responsabile della vaccata! Designazione di Mariani forzata, Conte sa influenzare..."
Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Mariani in Inter-Napoli e il rigore concesso ai campioni d'Italia per il fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Il giornalista di fede interista, Tancredi Palmeri, accusa il designatore Rocchi di aver sbagliato la designazione: "Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in Napoli-Inter dato dal guardalinee.
Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa influenzare gli arbitri…".
