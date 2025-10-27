Pistocchi: "Disastri su 4 campi, arbitri stanno falsando la competizione! Abodi risolva la situazione"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X quanto successo sui campi nell'ultima giornata di campionato: "Disastri a Napoli, a Parma, a Firenze, a Roma: il livello è il più basso degli ultimi 10 anni, e gli errori si ripetono in modo imbarazzante. Il VAR potrebbe evitarne il 90% ma non viene utilizzato correttamente, e l’arbitro centrale sembra sempre un po’ infastidito quando viene chiamato alla OFR.

In Lazio-Juventus, Colombo ha fatto errori evitabilissimi, non ammonendo per la seconda volta McKennie, che quindi sarebbe stato espulso, e non concedendo alla Juventus un evidente calcio di rigore per il pestone di Gila su Conceicao. Gli arbitri, con i loro errori, stanno falsando l’andamento della competizione, e questo è inaccettabile in uno sport professionistico. Il ministro Abodi prenda il coraggio a due mani e proceda al commissariamento dell’AIA convocando un tavolo con gli addetti ai lavori per cercare di risolvere una situazione che sembra irreversibile".