Alvino: "Mazzarri temeva di poter dire qualcosa fuori luogo e ha chiesto al club di non parlare"

E' stato Walter Mazzarri a non voler parlare ieri nel post-partita di Inter-Napoli. L'ha confermato la società stessa a Carlo Alvino, che l'ha riferito a mezzo social, pubblicando un post sui suoi account: "Molto arrabbiato per gli errori arbitrali ieri Mazzarri, temendo di poter dire qualcosa fuori luogo, ha chiesto in assoluta autonomia al club, così come riferitomi dalla società, se poteva evitare la conferenza stampa post partita ed è stato accontentato. L’allenatore tornerà a parlare alla vigilia di Juventus-Napoli".