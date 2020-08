Alvino non ci sta: "Non riesco a mandar giù l'uscire sempre a testa alta"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commenato su Twitter l'elinazione del Napoli in Champions League: "Sto fatto dell’uscire a testa alta è una storia talmente trita e ritrita che proprio non riesco a mandarla giù. Primo gol da annullare ma se per mezz’ora contro i “mostri” ti addormenti è giusto uscire. Per me si è persa un’occasione storica! Utile per crescere!"

