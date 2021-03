Alvino: "Non meritavi di vincere, ma ce le stanno facendo pagare tutte"

A Reggio Emilia il Napoli si fa recuperare dal Sassuolo all'ultimo secondo, i neroverdi pareggiano grazie al rigore trasformato da Caputo. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter il pareggio del Mapei Stadium: "Al netto di una partita che non meritavi di vincere (ma quante volte si vince anche non meritando), dite quello che volete ma dopo la “partita fantasma” ce le stanno facendo pagare tutte. Stasera poi il capolavoro con un arbitro inesperto e con sole 4 partite dirette in serie A."

