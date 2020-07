Alvino: "Pagati a caro prezzo i pochi errori commessi. Si concretizza troppo poco"

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha commentato il pari tra il Napoli e il Milan con un messaggio su Twitter: "Continuità di prestazione e non di risultato per il Napoli che avrebbe strameritato la vittoria. Pagati a carissimo prezzo i pochissimi errori commessi. Non è possibile però continuare a creare senza concretizzare. Sale la forma fisica e mentale... ma non di tutti"

#NapoliMilan continuità di prestazione e non di risultato per il Napoli che avrebbe strameritato la vittoria. Pagati a carissimo prezzo i pochissimi errori commessi. Non è possibile però continuare a creare senza concretizzare. Sale la forma fisica e mentale... ma non di tutti. — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 12, 2020