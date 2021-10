Alvino: "Pessimo arbitraggio! Pesa come un macigno la mancata espulsione di Abraham"

Fa discutere sui social l'arbitraggio di Massa in Roma-Napoli. Il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Pessimo arbitraggio! Sullo 0-0 finale pesa come un macigno la mancata espulsione di Abraham. Il Napoli è stato bravo a non innervosirsi e con un arbitro così non era scontato. L’esame Roma è comunque superato. Porta ancora inviolata. Si guarda avanti con ottimismo".

Tra gli interventi dubbi Alvino si sofferma, mostrando le immagini del tocco in area giallorossa di Cristante su Anguissa: "Ehhhhma i napoletani si lamentano sempre..."